Порошенко предупредил об угрозе в случае его поражения на выборах
10 апреля, 2019, 20:09
Президент Петр Порошенко заявил, что в случае его поражения на президентских выборах появится "угроза существованию государства"
Об этом он заявил в интервью Радио НВ.
"Я знаю, что будет, если результат будет другим. Я считаю, что риски будут запредельные, и я считаю, что есть угроза существованию государства", - заявил он.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.
- Зеленский настаивает, чтобы дебаты состоялись 19 апреля.
- Петр Порошенко заявил, что не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке - голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевидению, из фильма.
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