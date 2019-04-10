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Порошенко предупредил об угрозе в случае его поражения на выборах

Президент Петр Порошенко заявил, что в случае его поражения на президентских выборах появится "угроза существованию государства"

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

"Я знаю, что будет, если результат будет другим. Я считаю, что риски будут запредельные, и я считаю, что есть угроза существованию государства", - заявил он.

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