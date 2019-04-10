Помпео признал, что США безуспешно пытались остановить строительство "Северного потока-2"

10 апреля, 2019, 21:23

Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить европейских партнеров не строить газопровод "Северный поток-2"

Об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео на слушании Комитета Сената по иностранным делам, сообщает РБК-Украина.

Сенаторы обратили внимание генсекретаря на то, что с появлением проекта "Северный поток-2" нет гарантий того, что газ продолжит поступать в Европу через территорию Украины. Помпео ответил, что Вашингтон работает в этом направлении с Германией, которая вместе с Россией участвует в проекте.

"Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких энергоресурсов через Украину", - заявил он.



"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь Германию, не строить "Северный поток-2", но сегодня успеха в этом нет", - добавил глава Госдепа.