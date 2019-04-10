Парламент Великобритании проведет дебаты об аннексии Крыма

10 апреля, 2019, 22:50

В парламенте Великобритании 24 апреля пройдут дебаты по поводу аннексии Крыма

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте парламента Великобритании.

Организатором дебатов является депутат Консервативной партии Джон Хоувелл. Они состоятся в 9:30 по местному времени в Grand Committee Room.

Напомним, Великобритания призывает Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар после новых обысков в их домах. Также глава МИД Британии Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом.