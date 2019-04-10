Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, но потеряли 5 боевиков

10 апреля, 2019, 07:36

Во вторник, 9 апреля, российские наемники на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 7 раз - с запрещенного Минскми договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В общем террористы выпустили по укзраинських военных 31 минометную мину запрещенных калибров 120 мм и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов в районе Павлополь, из 120-мм минометов - недалеко от поселка Пески, с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов - около Широкино, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - под Авдеевка, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Верхньоторецкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции из 120-мм и 82-мм минометов вблизи Катериновки, из 120-мм минометов - неподалеку Новоалександровки, с 82-мм минометов и стрелкового оружия - возле Золотого-4.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов нет.

На каждый обстрел Объединенные силы ответили огнем. По данным разведки, 9 апреля оккупанты потеряли 5 боевиков: одного погибшим, остальные - ранеными.

С начала суток 10 апреля российский наемники обстреляли украинских военных из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Пески. Потерь среди бойцов ООС в результате этого обстрела не зафиксировано. Украинские военные ответили на эту провокацию огнем.