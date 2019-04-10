Ни к каким коррупционным схемам я не причастен, - Порошенко

10 апреля, 2019, 18:51

Нет более заинтересованного человека, чем я, в том, чтобы как можно быстрее завершить расследование "Укроборонпрома" и отправить виновных в тюрьму

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не имел отношения, и я с чистой совестью об этом говорю", - подчеркнул президент в эфире Радио НВ.

По словам Порошенко, если в чем-то подозревают президента, то надо бежать не в телеэфиры и кричать об этом за неделю до выборов, нужно обращаться в специализированные органы, независимые от президента, НАБУ и САП.

Если в чем-то подозревают Президента, то надо бежать не в телеэфиры и кричать об этом за неделю до выборов, а в специализированные органы, независимые от Президента, НАБУ и САП - Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.

"Я точно не снимаю с себя ответственности и не собираюсь прятаться от ответственности. У нас сейчас должен быть честный разговор с обществом. И если нужно дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил. Я настроен на изменения", - заявил он.

Президент настаивает, что если есть какие-либо основания, доказанные правоохранительными органами, дело должно быть направлено в суд. Суд примет решение и человек должен оказаться в тюрьме. А если нет доказательств, надо проинформировать общество и извиниться.

По словам президента, его удивляет позиция, когда расследование по Укроборонпрому идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору - с 2015 года.

"Где вы были эти годы? Почему дело не в суде? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?" - подчеркнул президент.

Удивляет позиция, когда расследование по Укроборонпрома идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору - с 2015 года. Где вы были эти годы? Почему дело не в суде? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов? - Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.

Он также сообщил, что сейчас идет аудит в "Укроборонпроме". К этому привлечены общественные организации, обеспечен беспрецедентный уровень прозрачности.

"Нет более заинтересованного человека, чем Петр Порошенко, в том, чтобы как можно быстрее завершить расследование и отправить виновных в тюрьму", - подытожил президент.