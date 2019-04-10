Ни к каким коррупционным схемам я не причастен, - Порошенко
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
"Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не имел отношения, и я с чистой совестью об этом говорю", - подчеркнул президент в эфире Радио НВ.
По словам Порошенко, если в чем-то подозревают президента, то надо бежать не в телеэфиры и кричать об этом за неделю до выборов, нужно обращаться в специализированные органы, независимые от президента, НАБУ и САП.
Если в чем-то подозревают Президента, то надо бежать не в телеэфиры и кричать об этом за неделю до выборов, а в специализированные органы, независимые от Президента, НАБУ и САП- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.
"Я точно не снимаю с себя ответственности и не собираюсь прятаться от ответственности. У нас сейчас должен быть честный разговор с обществом. И если нужно дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил. Я настроен на изменения", - заявил он.
Президент настаивает, что если есть какие-либо основания, доказанные правоохранительными органами, дело должно быть направлено в суд. Суд примет решение и человек должен оказаться в тюрьме. А если нет доказательств, надо проинформировать общество и извиниться.
По словам президента, его удивляет позиция, когда расследование по Укроборонпрому идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору - с 2015 года.
"Где вы были эти годы? Почему дело не в суде? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?" - подчеркнул президент.
Удивляет позиция, когда расследование по Укроборонпрома идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору - с 2015 года. Где вы были эти годы? Почему дело не в суде? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.
Он также сообщил, что сейчас идет аудит в "Укроборонпроме". К этому привлечены общественные организации, обеспечен беспрецедентный уровень прозрачности.
"Нет более заинтересованного человека, чем Петр Порошенко, в том, чтобы как можно быстрее завершить расследование и отправить виновных в тюрьму", - подытожил президент.
- Напомним, 25 февраля 2019 г. проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- Руководителям фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую, якобы, разворовывались деньги в оборонной сфере, Андрею Рогозе и Виталию Жукову не избрали меру пресечения, так как они заплатили 26,6 млн грн налогов.
- 3 апреля в САП заявили, что НАБУ саботирует расследование хищений в "оборонке".
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-