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На Тайване у женщины в глазу нашли 4 пчелы. Они питались ее слезами

На Тайване врачи нашли у женщины, которая жаловалась на опухшие глаза и резкую боль, четырех маленьких пчел-галиктид, которые питались слезами пациентки

Об этом сообщает CNN.

Девушка обратилась к медикам из-за сильной боли в глазах. Предполагалось, что она занесла себе инфекцию. Но оказалось, что в ее глазу находятся пчелы-галактиды. Насекомые питались содержанием "слезного протока" под опухшими веками, которые привлекали их через соли.

Галиктиды - это семейство пчел, длина особей которого всего несколько миллиметров. Чтобы выявить насекомых в глазу у пациентки по фамилии Хи врачам понадобилась помощь микроскопа. "Это было очень больно. Слезы бесконечно текли из моих глаз. Мне было до чертиков страшно", - рассказала женщина.

По словам главы пресс-службы больницы, пчелы могли попасть в глаза пациентки, когда она вырывала сорняки на могиле родственника. Насекомые часто гнездятся в подобных местах.

По данным местных СМИ, изъятые из глаза пчелы оставались живыми. Скорее всего, девушка избежала наихудшего сценария в виде слепоты, поскольку сильно не терла глаза - это могло ухудшить состояние воспаленной роговицы. Пациентку выписали из больницы, но обязали пройти дополнительное обследование.

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