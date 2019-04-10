На проверку кандидатов в президенты по наркотикам понадобится до 3 дней, - эксперты VADA

10 апреля, 2019, 11:17

Об этом сказала во время брифинга представитель антидопингового агентства VADA, передает Еспресо.TV .

"Надеемся, что в течение 2-3 дней. Мы делаем экспресс-тесты, они будут немного быстрее, чем обычно", - сказала представитель VADA в ответ на вопрос, когда будут готовы результаты тестов.

По словам инициатора визита в Украину экспертов антидопингового агентства VADA Владимира Кличко, кандидатов в президенты тестировать в частности на употребление стимуляторов, а в целом проведут более 300 тестов.

Эксперты VADA также продемонстрировали оборудования для сдачи анализов на наркотики, отметив, что от кандидатов будут только анализ мочи.

"Поверьте мне, урина очень болтливая", - сказал Кличко.

По словам Кличко, расходы на организацию визита экспертов и проведения тестов он берет на себя.