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На проверку кандидатов в президенты по наркотикам понадобится до 3 дней, - эксперты VADA


фото: blaber.pl
Проверки материалов кандидатов в президенты на употребление наркотиков и алкоголя потребует 2-3 дней

Об этом сказала во время брифинга представитель антидопингового агентства VADA, передает Еспресо.TV .

"Надеемся, что в течение 2-3 дней. Мы делаем экспресс-тесты, они будут немного быстрее, чем обычно", - сказала представитель VADA в ответ на вопрос, когда будут готовы результаты тестов.

По словам инициатора визита в Украину экспертов антидопингового агентства VADA Владимира Кличко, кандидатов в президенты тестировать в частности на употребление стимуляторов, а в целом проведут более 300 тестов.

Эксперты VADA также продемонстрировали оборудования для сдачи анализов на наркотики, отметив, что от кандидатов будут только анализ мочи.

"Поверьте мне, урина очень болтливая", - сказал Кличко.

По словам Кличко, расходы на организацию визита экспертов и проведения тестов он берет на себя.

  • Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.
  • Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
  • Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато сдал кровь в клинике Eurolab. В результатах тестов, опубликованных этой клиникой возникла путаница: сначала выложили справку с одной датой, затем удалили и показали другую .
  • Владимир Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" сдавать анализы на наркотики в среду, 10 апреля, с 15:00 до 18:00 .
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