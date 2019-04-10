На проверку кандидатов в президенты по наркотикам понадобится до 3 дней, - эксперты VADA
Об этом сказала во время брифинга представитель антидопингового агентства VADA, передает Еспресо.TV .
"Надеемся, что в течение 2-3 дней. Мы делаем экспресс-тесты, они будут немного быстрее, чем обычно", - сказала представитель VADA в ответ на вопрос, когда будут готовы результаты тестов.
По словам инициатора визита в Украину экспертов антидопингового агентства VADA Владимира Кличко, кандидатов в президенты тестировать в частности на употребление стимуляторов, а в целом проведут более 300 тестов.
Эксперты VADA также продемонстрировали оборудования для сдачи анализов на наркотики, отметив, что от кандидатов будут только анализ мочи.
"Поверьте мне, урина очень болтливая", - сказал Кличко.
По словам Кличко, расходы на организацию визита экспертов и проведения тестов он берет на себя.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато сдал кровь в клинике Eurolab. В результатах тестов, опубликованных этой клиникой возникла путаница: сначала выложили справку с одной датой, затем удалили и показали другую .
- Владимир Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" сдавать анализы на наркотики в среду, 10 апреля, с 15:00 до 18:00 .
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