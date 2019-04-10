На Киевщине задержали российского "вора в законе", который купил украинское гражданство

10 апреля, 2019, 22:55

На Киевщине задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который разыскивается правоохранительными органами Испании

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня работники Департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного "немощного" - российского вора в законе по прозвищу "Батыр Бухарский", который, по данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации", - написал он.

По его словам, "Батыр Бухарский" был коронован в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок был доверенным лицом вора в законе Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор убежал для дальнейшего проживания в нашу страну. "Купил" себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся ", - отметил он.