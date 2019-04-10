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На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции и применяли оружие запрещенных калибров

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 5 раз нарушили "режим тишины".

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты вблизи Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Потери противника уточняются.

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