На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
10 апреля, 2019, 18:48
На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции и применяли оружие запрещенных калибров
Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 5 раз нарушили "режим тишины".
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты вблизи Новозвановки.
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Потери противника уточняются.
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