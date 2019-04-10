Минфин рассчитывает за три года свести госдолг до уровня 41,4% от ВВП

10 апреля, 2019, 12:58

Министерство финансов Украины ставит цель к концу 2019 года уменьшить государственный долг по отношению к ВВП до 50,5% и за три года - до 41,4%

Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"В обновленной Среднесрочной стратегии управления долгом на 3 года, которую Минфин представил на прошлой Страткома правительства, мы ставим более амбициозные цели по уменьшению долга к ВВП уже до 50,5% к концу этого года и до 41,4% за три года и более быстрого развития локального рынка заимствований, поскольку должны быть не просто готовы к потенциальным рискам, а продолжать расти при этом ", - написала Маркарова.

Министр отметила, что вопрос долга будут в фокусе дискуссий и во время встреч МВФ и Всемирного банка.