Минфин рассчитывает за три года свести госдолг до уровня 41,4% от ВВП
Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.
"В обновленной Среднесрочной стратегии управления долгом на 3 года, которую Минфин представил на прошлой Страткома правительства, мы ставим более амбициозные цели по уменьшению долга к ВВП уже до 50,5% к концу этого года и до 41,4% за три года и более быстрого развития локального рынка заимствований, поскольку должны быть не просто готовы к потенциальным рискам, а продолжать расти при этом ", - написала Маркарова.
Министр отметила, что вопрос долга будут в фокусе дискуссий и во время встреч МВФ и Всемирного банка.
- Украина ежегодно должна тратить на обслуживание государственного долга по $ 11 млрд или 8% валового внутреннего продукта .
- Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился относительно валового внутреннего продукта с 71,8% до 62,7%.
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Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2023 совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины сократится до 53% внутреннего валового продукта .
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Ранее Кабмин планировал к 2020 году уменьшить государственный долг Украины в 49% ВВП . В конце августа 2018 правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного долга по отношению к ВВП.
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