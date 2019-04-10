Москва возмущается из-за запрета советской формы в Латвии: "кощунство и цинизм"
Об этом говорится в комментарии МИД РФ .
"Возмущенные этой кощунственной законодательной инициативой, которую нельзя квалифицировать иначе как глумление над памятью советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Латвии", - отмечается в сообщении.
"Особый цинизм ей придает то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве рассчитывают на принципиальную оценку со стороны партнеров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур.
Как сообщалось, сейм Латвии 4 апреля во втором чтении одобрил поправки, запрещающие носить формы тоталитарных режимов, в том числе Красной армии, на общественных мероприятиях.
За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.
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