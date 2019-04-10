Морская охрана усиленно патрулирует побережье Азовского моря

10 апреля, 2019, 19:48

Морская охрана усилила патрулирование районов, прилегающих к админгранице с аннексированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Подразделения морской охраны ГНСУ отслеживают и осматривают судна заграничного следования, деятельность, маршрут следования и другая информация о которых отнесены к анализу и оценке рисков, говорится в сообщении.

"Корабельно-катерные тактические группы усилили патрулирование районов, прилегающих к админграницам с АР Крым, районам сосредоточения рыбопромышленных судов, якорных стоянок и зоны бесплатного ожидания, где суда заграничного следования накапливаются перед заходом в порты", - отмечают в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что в районах активного движения судов проводится мониторинг и разоблачение обстановки по защите и обеспечению свободы открытого моря, безопасного судоходства и рыболовства.

"Было обследовано более 3000 кв. км территориального моря и было распознано 186 целей. Нарушений выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

В зоне проведения операции Объединенных сил, на Азове, боевые единицы корабельно-катерного состава Морской охраны прошли более 300 морских миль и осмотрели 20 судов.

"Работа проводится в рамках профилактических мероприятий по усилению контроля за соблюдением пограничного режима в прибрежных водах, учитывая анализ обстановки в регионе и с целью недопущения провокационных и агрессивных действий в отношении рыбопромышленных судов со стороны "соседей по морю", - отметили в ГПСУ.

На Дунае продолжаются спецмероприятия по усиленному контролю пограничного режима и природоохранного законодательства.

В активной фазе "Дунай-2019" плотность патрулирования речного участка увеличена вдвое. Обнаружены и распознаны 173 цели, осмотрены более десятка маломерных плавсредств, среди которых обнаружен только один нарушитель пограничного законодательства, говорится в сообщении.