Морская охрана усиленно патрулирует побережье Азовского моря
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Подразделения морской охраны ГНСУ отслеживают и осматривают судна заграничного следования, деятельность, маршрут следования и другая информация о которых отнесены к анализу и оценке рисков, говорится в сообщении.
"Корабельно-катерные тактические группы усилили патрулирование районов, прилегающих к админграницам с АР Крым, районам сосредоточения рыбопромышленных судов, якорных стоянок и зоны бесплатного ожидания, где суда заграничного следования накапливаются перед заходом в порты", - отмечают в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что в районах активного движения судов проводится мониторинг и разоблачение обстановки по защите и обеспечению свободы открытого моря, безопасного судоходства и рыболовства.
"Было обследовано более 3000 кв. км территориального моря и было распознано 186 целей. Нарушений выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.
В зоне проведения операции Объединенных сил, на Азове, боевые единицы корабельно-катерного состава Морской охраны прошли более 300 морских миль и осмотрели 20 судов.
"Работа проводится в рамках профилактических мероприятий по усилению контроля за соблюдением пограничного режима в прибрежных водах, учитывая анализ обстановки в регионе и с целью недопущения провокационных и агрессивных действий в отношении рыбопромышленных судов со стороны "соседей по морю", - отметили в ГПСУ.
На Дунае продолжаются спецмероприятия по усиленному контролю пограничного режима и природоохранного законодательства.
В активной фазе "Дунай-2019" плотность патрулирования речного участка увеличена вдвое. Обнаружены и распознаны 173 цели, осмотрены более десятка маломерных плавсредств, среди которых обнаружен только один нарушитель пограничного законодательства, говорится в сообщении.
- Напомним, 2 апреля морские пограничники спустили на воду 20 скоростных малых катеров, чтобы увеличить свое присутствие в контролируемых районах и территориальном море.
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