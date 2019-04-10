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Лидер "Тоттенхэма" выбыл до конца сезона


фото: Reuters
Во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму

Об этом пишет ВВС .

На 56-й минуте встречи 25-летний форвард Кейн покинул поле после столкновения с Фабианом Делфом, держась за правый голеностоп, а стадион оставил на костылях.

О последствиях повреждения рассказал главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино.

"Надо дополнительно провести обследование, но, похоже, это тот же гомилкоостоп, та же травма, из-за которой Кейн уже пропускал больше месяца в этом сезоне. Это очень печально. Будет трудно, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона ", - сказал Почеттино.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Сити" (1: 0). Повторный поединок состоится 17 апреля.

  • Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
  • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
  • 6 апреля "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии .

 

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