Лидер "Тоттенхэма" выбыл до конца сезона

10 апреля, 2019, 12:20

Во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму

Об этом пишет ВВС .

На 56-й минуте встречи 25-летний форвард Кейн покинул поле после столкновения с Фабианом Делфом, держась за правый голеностоп, а стадион оставил на костылях.

О последствиях повреждения рассказал главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино.

"Надо дополнительно провести обследование, но, похоже, это тот же гомилкоостоп, та же травма, из-за которой Кейн уже пропускал больше месяца в этом сезоне. Это очень печально. Будет трудно, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона ", - сказал Почеттино.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Сити" (1: 0). Повторный поединок состоится 17 апреля.