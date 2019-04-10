Киев говорить с миром, - Арсений Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума

10 апреля, 2019, 12:19

12-й Киевский Форум по Безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", состоится 11-12 апреля

"Никто не способен остановить путь Украины в ЕС и НАТО. А тот, кто попытается, получит отпор", - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк 10 апреля накануне открытия Киевского Безопасности форума пишет пресс-служба партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что на нынешний Форум приезжают сотни гостей: "Среди них - высокие чиновники, лучшие мировые эксперты по международным отношениям, конфликтологии и безопасности".

Киевский Форум будет проходить между первым и вторым туром выборов Президента. Поэтому, по словам Арсения Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут - какой может стать внешняя политика Украины: "Как будем защищать государство от русского врага Как будем строить отношения с союзниками?».

"Мой ответ - проста. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Никто не способен остановить этот путь.

А тот, кто попытается, получит отпор.

Потому таков стратегический выбор украинцев.

Это - суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Название Форума - "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада", напомнил он.

"Посвящаем его всем украинском и украинкам, которые защищают нашу свободу.

Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего - сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину ", - подчеркнул он.

"Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев говорить с миром", - написал Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум соберет рекордное количество участников - более 1000 Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

Дополнительная информация в соцсетях на страницах Kyiv Security Forum:

Facebook - @Kyiv Security Forum

Twitter - @Kyiv Security Forum

Instagram - @Kyiv Security Forum

Официальный хэштег ksf2019

Подробнее: http://ksf.openukraine.org/ua/news/1565-11-12-kvitnya-vidbudetysya-12-ij-kijivsykij-bezpekovij-forum