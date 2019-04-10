Контрбатарейный радар "Укроборонпрома" во время испытаний превысил в 2 раза заданные характеристики

10 апреля, 2019, 13:44

Контрбатарейный радар 1Л220УК во время государственных испытаний превысил заданные тактико-технические характеристики

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Новейший контрбатарейный радар 1Л220УК, разработанный на запорожском КП "НПК" Искра ", предназначено для разведки позиций артиллерии противника, говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытаний проведен эксперимент по отработке максимальных возможностей радара 1Л220УК, говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от типов снарядов радар обнаружил артиллерию и реактивные системы на дальности в 1,3 - 2 раза больше определенную задачами государственных испытаний.

Таким образом, 1Л220УК может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор вражеских позиций. Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейшей контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником, добавляют в пресс-службе.

На предприятии отмечают, что такие высокие возможности 1Л220УК были достигнуты благодаря мощной цифровой фазированной активной решетке, которая работает в микроволновом диапазоне и "видит" даже небольшие артиллерийский снаряды, например, минометные мины, за десятки километров.

На основе протоколов, составленных в ходе государственных испытаний, в ближайшее время будет составлен акт государственных испытаний, в котором контрбатарейный радар 1Л220УК рекомендуют к вооружению Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.