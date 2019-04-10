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Комитет Рады инициирует слушания по поводу работы правоохранителей по расследованию преступлений во время Революции Достоинства - Игорь Луценко


фото: rfe
Комитет по предотвращению и противодействию коррупции Верховной Рады принял решение инициировать парламентские слушания по поводу работы правоохранительных органов по расследованию преступлений во время Революции Достоинства

Об этом народный депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко сообщил в Facebook.

"Только что Комитет по предотвращению и противодействию коррупции единогласно принял решение инициировать парламентские слушания по поводу работы правоохранительных органов по расследованию преступлений во время Революции Достоинства. Предложение внес я", - написал Игорь Луценко.

Отмечается, что в дальнейшем решение за парламентом.

"В частности, за Андреем Парубием, чтобы поставить на голосование - будем ли говорить в Раде на такую болезненную тему", - добавил он.

 

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