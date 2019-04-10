Комитет Рады отклонил законопроект о штрафах для СМИ за фейки

10 апреля, 2019, 15:30

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики отклонил законопроект №10139

Об этом сообщает Укринформ.

Комитет единогласно проголосовал за отклонение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу предотвращения распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации".

"У меня только два предложения - либо на доработку, либо отклонять. Откровенно говоря, нормы очень жесткие и абсолютно недоработаны. Я не совсем понимаю, как можно останавливать работу телерадиоорганизаций после решения суда, если не дано времени на исправление определенных позиций. Как вообще можно не допускать распространения определенной информации, учитывая современное развитие электронных коммуникаций и сферы интернета и соцсетей", - сказала глава комитета Виктория Сюмар.