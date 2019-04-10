Княжицкий призвал кандидатов в президенты публично засвидетельствовать позицию по гуманитарной политике
Он рассказал, что Александр Харебин, который является советником по гуманитарной политике одного из кандидатов - выступает против украинского языка, как государственного, и за модернизацию ценностей СССР.
"Именно учитывая это, я еще раз подчеркиваю важность принятия закона о языке. Кандидаты должны подтвердить, что их гуманитарная политика будет поддерживать развитие украинского государства, языка и культуры", - сказал Княжицкий.
Он также призвал народных депутатов спокойно и принципиально проработать законопроект о языке.
"Неприятие этого закона, на самом деле, грозит хаосом неопределенности и очередных противостояний, которые Украина точно не нужны", - подчеркнул председатель профильного комитета.
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