Княжицкий призвал кандидатов в президенты публично засвидетельствовать позицию по гуманитарной политике

10 апреля, 2019, 13:10

Об этом с трибуны парламента сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в среду, 10 апреля

Он рассказал, что Александр Харебин, который является советником по гуманитарной политике одного из кандидатов - выступает против украинского языка, как государственного, и за модернизацию ценностей СССР.

"Именно учитывая это, я еще раз подчеркиваю важность принятия закона о языке. Кандидаты должны подтвердить, что их гуманитарная политика будет поддерживать развитие украинского государства, языка и культуры", - сказал Княжицкий.

Он также призвал народных депутатов спокойно и принципиально проработать законопроект о языке.

"Неприятие этого закона, на самом деле, грозит хаосом неопределенности и очередных противостояний, которые Украина точно не нужны", - подчеркнул председатель профильного комитета.