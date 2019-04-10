Кличко: Я буду делать все, чтобы подобный к Europa-park городок развлечений появился в Киеве

10 апреля, 2019, 10:30

Городская власть Киева ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка развлечений Europa-park о привлечении инвестиций для создания подобного парка в столице Украины

Об этом сообщается на сайте kiev.klichko.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Europa-park, расположенный в городе Руст, и встретился с его владельцами.

"Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория в почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города, - отметил Кличко. - И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта ", - сказал во время встречи мэр Киева.

Кличко устроили экскурсию по парку развлечений, рассказали как развивали территорию и о новых проектах, которые собираются воплотить в этом году.

"Здесь очень интересно все сделано - уютное, стилизованное под старинный, городок с современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой. И для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве ", - отметил Виталий Кличко.

Europa-park - крупнейший в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. В прошлом году Europa-park посетило более 6 млн человек. Сюда едут из Германии, Франции, Щвейцарии и других стран.