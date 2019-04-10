Кладбище Facebook: в соцсети появится "опция памяти" для страниц умерших пользователей

10 апреля, 2019, 17:50

Компания представила новые функции для управления "мемориальными" аккаунтами и алгоритмы, которые будут контролировать появление профиля умершего в ленте пользователей

Об этом говорится в блоге соцсети.

Facebook добавит новый "памятный" раздел, который отделит записи, сделанные близкими пользователя, от сделанных при его жизни.

Новая функция также позволит близким умершего ограничивать круг тех, кто может публиковать или просматривать сообщения на этой странице. Кроме того, теперь социальная сеть позволит родителям, потерявшим несовершеннолетних детей, получить доступ к их учетной записи и продолжать вести его.

Впервые Facebook представил функцию, благодаря которой можно поручить близкому человеку или члену семьи заботиться об учетной записи после смерти, в 2015 году.

"Памятный статус" учетных записей позволяет хранить фотографии, видео и сообщения, а также дает возможность друзьям и родственникам делиться воспоминаниями об умершем.

Но, как отмечает The Guardian, эта функция может доставить немало неприятностей. Поскольку такие аккаунты сохраняются и обрабатываются так же, как обычные страницы, социальная сеть применяет к ним одинаковые алгоритмы. Из-за этого много друзей и родственников умерших получают предложения пригласить их на вечеринку или поздравить с днем ​​рождения.

Веб-дизайнер Эрик Мейер посвятил этому пост под названием "непреднамеренная алгоритмическая жестокость" в своем блоге. Facebook показал мужчине фотографию его дочери, которая умерла в 2014-м, под заголовком "Это был отличный год! Спасибо за то, что были его частью !. Мой год выглядел так".

"Достаточно правдиво. Мой год - это лицо моей маленькой девочки, которой теперь нет. И все равно слишком жестоко напоминать мне об этом так упорно", - написал пользователь.

Представители компании утверждают, эта проблема будет решена. "Мы используем нейросеть, чтобы предотвратить появление профиля там, где это может вызвать беспокойство", - сказала главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.