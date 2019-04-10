Холодницкий: детективами НАБУ, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома", должен заняться ГБР
Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Эспрессо.TV .
В отличие от НАБУ, прокуроры САП не знали о материалах о хищении в "Укроборонпроме" до их обнародования журналистами. К материалам уголовного производства не были приобщены материалы по "Оптимумспецдетали" и Харьковский бронетанковый завод, сообщил руководитель САП.
"По основному производству по "Оптимумспецдеталь", которое касалось журналистского расследования, мы можем подтвердить: те записи, которые были обнародованы, являются частью уголовного производства, которое было передано из военной прокуратуры в НАБУ 1 марта 2017. Об этих материалах прокуроры САП не знали", - заявил Холодницкий.
По его словам, эти предприятия к материалам дела были приобщены 18 марта 2019 года.
"Это было сделано втихаря, с попыткой продемонстрировать, будто они были там все время", - подчеркнул он.
Холодницкий отметил, сейчас в САП продолжается расследование по фактам завладения средствами должностными лицами Минобороны, которые покупали топливо по завышенным ценам. Экспертиза подтвердила сумму убытков в 50 млн грн.
"Дело будет направлено в новій Антикоррупционній суд, который, я надеюсь, начнет работать после Пасхи", - отметил прокурор.
По словам Холодницкого, детективы НАБУ фактически саботируют расследование некоторых уголовных производств.
"О 4-х таких фактах САП написалп письмо в Совет общественного контроля НАБУ, где отметил факты выявленных нарушений. А именно - производства, зарегистрированные в 2015-2018 годах, детективами фактически не расследовались", - заявил Холодницкий.
Прокурор отметил, что по Харьковскому бронетанковом завода было проведено всего 3 следственных действия. И это свидетельствует о нежелании и о качестве расследования.
По данным руководителя САП, один из двух детективов НАБУ, которые фигурируют в журналистском расследовании, и до сих пор продолжает выполнять свои обязанности в НАБУ.
"Думаю, что справки, которые выдавались детективами НАБУ о "хороших фирмах", не были сделаны по собственной инициативе. Эти факты должна расследовать ГБР", - подчеркнул Холодницкий.
Руководитель сообщил, что САП предоставила Государственному бюро расследований доступ ко всем материалам дела.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшим с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. По цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложные выводы" журналистов.
- Руководителям фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую, якобы, разворовывались деньги в оборонной сфере, Андрею Рогозе и Виталию Жукову не выбрали меру пресечения , ведь они заплатили 26600000 грн налогов.
- 3 апреля в САП заявили, что НАБУ саботирует расследование хищений в "оборонке".
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