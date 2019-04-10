Холодницкий: детективами НАБУ, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома", должен заняться ГБР

10 апреля, 2019, 16:36

САП предоставила Государственном бюро расследований доступ к материалам дела, в которых "засветились" детективы НАБУ

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Эспрессо.TV .

В отличие от НАБУ, прокуроры САП не знали о материалах о хищении в "Укроборонпроме" до их обнародования журналистами. К материалам уголовного производства не были приобщены материалы по "Оптимумспецдетали" и Харьковский бронетанковый завод, сообщил руководитель САП.

"По основному производству по "Оптимумспецдеталь", которое касалось журналистского расследования, мы можем подтвердить: те записи, которые были обнародованы, являются частью уголовного производства, которое было передано из военной прокуратуры в НАБУ 1 марта 2017. Об этих материалах прокуроры САП не знали", - заявил Холодницкий.

По его словам, эти предприятия к материалам дела были приобщены 18 марта 2019 года.

"Это было сделано втихаря, с попыткой продемонстрировать, будто они были там все время", - подчеркнул он.

Холодницкий отметил, сейчас в САП продолжается расследование по фактам завладения средствами должностными лицами Минобороны, которые покупали топливо по завышенным ценам. Экспертиза подтвердила сумму убытков в 50 млн грн.

"Дело будет направлено в новій Антикоррупционній суд, который, я надеюсь, начнет работать после Пасхи", - отметил прокурор.

По словам Холодницкого, детективы НАБУ фактически саботируют расследование некоторых уголовных производств.

"О 4-х таких фактах САП написалп письмо в Совет общественного контроля НАБУ, где отметил факты выявленных нарушений. А именно - производства, зарегистрированные в 2015-2018 годах, детективами фактически не расследовались", - заявил Холодницкий.

Прокурор отметил, что по Харьковскому бронетанковом завода было проведено всего 3 следственных действия. И это свидетельствует о нежелании и о качестве расследования.

По данным руководителя САП, один из двух детективов НАБУ, которые фигурируют в журналистском расследовании, и до сих пор продолжает выполнять свои обязанности в НАБУ.

"Думаю, что справки, которые выдавались детективами НАБУ о "хороших фирмах", не были сделаны по собственной инициативе. Эти факты должна расследовать ГБР", - подчеркнул Холодницкий.

Руководитель сообщил, что САП предоставила Государственному бюро расследований доступ ко всем материалам дела.