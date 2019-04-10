ГФС позволила предпринимателям вместо кассовых аппаратов использовать смартфоны и планшеты

10 апреля, 2019, 10:40

Государственная фискальная служба Украины внесла в реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей кассовых аппаратов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", разработанная Государственной фискальной службой Украины.

Именно эта система позволит продавцам осуществлять операции по продаже товаров с помощью специальных программ на компьютере, планшете или смартфоне.

Ранее такие операции проводились исключительно с помощью кассовых аппаратов, на приобретение и обслуживание которых малому бизнесу приходилось тратить дополнительные средства.

"Новейшие модели, включенные в Госреестр РРО, предлагаемых к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте", - сообщают в службе.

Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года.

По его результатам Минфином приниматься решение о новейших моделей, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

Ранее в правительстве посчитали, что введение новой системы учета расчетных операций (через электронные чеки с помощью планшетов или смартфонов) позволит предпринимателям сэкономить не менее 2,5 млрд грн .



