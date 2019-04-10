Где в Украине впервые в этом году загремит. Прогноз от Натальи Диденко

10 апреля, 2019, 06:30

В Украине 10 апреля станет больше дождей и снизится температура

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе температура воздуха будет самой низкой по Украине, от +8 ... + 12. Теплее будет на Закарпатье. Будет влажная, облачная погода, местами пройдут дожди.

На севере Украины будет достаточно тепло, +14 ... + 19, но есть вероятность периодических дождей.

На востоке существенные осадки маловероятны, +15 ... + 17 градусов.

В центральной части местами небольшие дожди, +15 ... + 19.

Южная часть Украины завтра будет самой теплой, +17 ... + 21, но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и, возможно, с первыми грозами.

В Киеве завтра также вероятность дождя, +17 ... + 18.