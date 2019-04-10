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Два облгаза проиграли суд и обязаны перечислить "заоблачные" платежки на газ


фото: 5.ua
"Винницагаз" и "Волыньгаз", которые входят в группу компаний олигарха Дмитрия Фирташа, не смогли обжаловать в судах решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП)

Об этом говорится в опубликованных решениях Волынского и Винницкого судов.

Отмечается, что НКРЭКП приняла решение оштрафовать эти облгазы на 850 тыс. грн каждый и обязала их перечислить объемы потребленного газа, которые они вписывали в платежки своим потребителям.

До этого облгазы умышленно увеличили объемы, ссылаясь на "приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям".

Облгазы это решение решили обжаловать в судах.

Впрочем Волынский окружной административный суд и Винницкий окружной административный суд решили отказать "Волыньгазу" и "Винницагазу" (соответственно) в удовлетворении этих жалоб.

  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

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