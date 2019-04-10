Два облгаза проиграли суд и обязаны перечислить "заоблачные" платежки на газ
Об этом говорится в опубликованных решениях Волынского и Винницкого судов.
Отмечается, что НКРЭКП приняла решение оштрафовать эти облгазы на 850 тыс. грн каждый и обязала их перечислить объемы потребленного газа, которые они вписывали в платежки своим потребителям.
До этого облгазы умышленно увеличили объемы, ссылаясь на "приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям".
Облгазы это решение решили обжаловать в судах.
Впрочем Волынский окружной административный суд и Винницкий окружной административный суд решили отказать "Волыньгазу" и "Винницагазу" (соответственно) в удовлетворении этих жалоб.
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежками и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
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После этого Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточной балансировки.
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19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".
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ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано-Франковскгаз" и ОАО "Харьковгаз" оштрафовали на 850 тыс. грн каждый за приведение поставленных объемов газа к стандартным условиям.
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После этого НКРЭКП наложила штраф на "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязала произвести перерасчет всем потребителям до 18 апреля.
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Комиссия оштрафовала уже 11 облгазов за "дорисованный" в платежках газ.
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ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, оспаривала выводы проверок Национальной комиссии , осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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