Два облгаза проиграли суд и обязаны перечислить "заоблачные" платежки на газ

10 апреля, 2019, 15:13

"Винницагаз" и "Волыньгаз", которые входят в группу компаний олигарха Дмитрия Фирташа, не смогли обжаловать в судах решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП)

Об этом говорится в опубликованных решениях Волынского и Винницкого судов.

Отмечается, что НКРЭКП приняла решение оштрафовать эти облгазы на 850 тыс. грн каждый и обязала их перечислить объемы потребленного газа, которые они вписывали в платежки своим потребителям.

До этого облгазы умышленно увеличили объемы, ссылаясь на "приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям".

Облгазы это решение решили обжаловать в судах.

Впрочем Волынский окружной административный суд и Винницкий окружной административный суд решили отказать "Волыньгазу" и "Винницагазу" (соответственно) в удовлетворении этих жалоб.