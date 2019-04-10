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Депутату облсовета сообщили о подозрении за взятку $5 тыс.


фото: npu.gov.ua
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату областного совета, уличенному на взятке $5 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

За взятку депутат обещал повлиять на сотрудников правоохранительных органов, чтобы они вернули предпринимателю изъятое ранее имущество. В САП сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование.

"Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, а именно, получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством", - говорится в сообщении.

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