Депутату облсовета сообщили о подозрении за взятку $5 тыс.

10 апреля, 2019, 15:12

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату областного совета, уличенному на взятке $5 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

За взятку депутат обещал повлиять на сотрудников правоохранительных органов, чтобы они вернули предпринимателю изъятое ранее имущество. В САП сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование.

"Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, а именно, получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством", - говорится в сообщении.