Депутату облсовета сообщили о подозрении за взятку $5 тыс.
10 апреля, 2019, 15:12
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату областного совета, уличенному на взятке $5 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
За взятку депутат обещал повлиять на сотрудников правоохранительных органов, чтобы они вернули предпринимателю изъятое ранее имущество. В САП сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование.
"Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, а именно, получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки $5 тыс.
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