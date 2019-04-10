ЦИК выделила на 2-й тур президентских выборов более 2 млрд
10 апреля, 2019, 18:23
ЦИК утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение 2-го тура президентских выборов - 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Расходы ЦИК составляют 295 млн 186 тыс. 539 грн.
Отмечается, что расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения президентских выборов составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 грн.
Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 782 млн 595 тыс. 825 грн.
Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 грн.
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