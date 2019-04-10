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Бывший глава Одесской ОГА сказал, собирается ли вернуть должность через суд

Максим Степанов
Максим Степанов
фото: uc.od.ua
Максим Степанов, которого уволили с должности главы Одесской областной государственной администрации, не намерен обжаловать это решение в суде

Об этом сообщает УНИАН .

"Я не буду оспаривать это решение в суде. Вся страна и так видела, почему меня уволили", - сказал Степанов.

Он также добавил, что рад тому, что именно так заставил руководство страны соблюсти законодательство.

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