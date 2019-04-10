Бывший глава Одесской ОГА сказал, собирается ли вернуть должность через суд

10 апреля, 2019, 18:01

Максим Степанов, которого уволили с должности главы Одесской областной государственной администрации, не намерен обжаловать это решение в суде

Об этом сообщает УНИАН .

"Я не буду оспаривать это решение в суде. Вся страна и так видела, почему меня уволили", - сказал Степанов.

Он также добавил, что рад тому, что именно так заставил руководство страны соблюсти законодательство.