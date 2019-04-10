Бывший глава Одесской ОГА сказал, собирается ли вернуть должность через суд
10 апреля, 2019, 18:01
Максим Степанов, которого уволили с должности главы Одесской областной государственной администрации, не намерен обжаловать это решение в суде
Об этом сообщает УНИАН .
"Я не буду оспаривать это решение в суде. Вся страна и так видела, почему меня уволили", - сказал Степанов.
Он также добавил, что рад тому, что именно так заставил руководство страны соблюсти законодательство.
- 8 апреля президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима от должности главы Одесской ОГА.
- Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА Максима Степанова и Андрея Гордеева.
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