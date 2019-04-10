Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Об этом сообщает The Independent.
В коробке конфет стоимостью восемь фунтов стерлингов лежали три сладкие утки. Изделия из белого, молочного и темного шоколада были подписаны "Пушистый", "Хрустящий" и "Гадкий". Особое внимание посетителей магазина привлекла утка из темного шоколада с подписью "Гадкий". Клиенты обвинили производителя в расизме.
Супермаркет временно убрал продукт из продажи и изменил дизайн упаковки. Представители Waitrose принесли извинения покупателям: "Нам очень жаль, что наименования продуктов коснулись чувств посетителей".
Вероятно, производитель шоколадного набора назвал конфеты по мотивам мультфильма "Гадкий утенок", снятого студией Disney по сказке Ганса Христиана Андерсона. В песне из мультфильма пелось о неладное утенок с "коротким коричневым оперением".
- Ранее бренд певицы Кэти Перри снял с продажи сандалии и лоферы с изображенными на них красными губами после того, как его обвинили в использовании блекфейса .
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-