//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Больше чем автобус: Sony создала 16К экран


фото: SONY
Японская компания Sony создала ультраширокий экран с разрешением в 16 раз больше, чем телевизор с 4K. От обычного телевизора с FullHD он отличается только в 64 раза

Об этом сообщает BBC , указывая, что этот экран может показывать изображение гораздо более подробно, чем любые другие.

Вскоре такой экран покажут в Японии.

Устройство, размерами 19,2 м на 5,4 м, пока установят в новом исследовательском центре, который построили для японской группы косметики Shiseido в городе Иокогама, к югу от Токио.

Экран настолько велик, что тянется между первым и вторым этажами.

Один эксперт сообщил, что, вероятно, понадобятся десятилетия для вывода такого экрана на массовый потребительских рынок.

"Мы движемся медленно к телевизорам 8K в конце десятилетия и кто знает, сколько времени потребуется, чтобы выйти за пределы этого, потому 16K, вероятно, будет пока ограничен корпоративным миром", - комментирует Дэвид Мерсер из компании Strategy Analytics.

Ранее Sony разработала отдельный дисплей 16K из нескольких модульных панелей, который появился в Токио в аэропорту Ханеда в 2014 году, но тогда это было похоже на объединенные десятки меньших экранов, а не целостную картинку.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать