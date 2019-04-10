Больше чем автобус: Sony создала 16К экран
Об этом сообщает BBC , указывая, что этот экран может показывать изображение гораздо более подробно, чем любые другие.
Вскоре такой экран покажут в Японии.
Устройство, размерами 19,2 м на 5,4 м, пока установят в новом исследовательском центре, который построили для японской группы косметики Shiseido в городе Иокогама, к югу от Токио.
Экран настолько велик, что тянется между первым и вторым этажами.
Один эксперт сообщил, что, вероятно, понадобятся десятилетия для вывода такого экрана на массовый потребительских рынок.
"Мы движемся медленно к телевизорам 8K в конце десятилетия и кто знает, сколько времени потребуется, чтобы выйти за пределы этого, потому 16K, вероятно, будет пока ограничен корпоративным миром", - комментирует Дэвид Мерсер из компании Strategy Analytics.
Ранее Sony разработала отдельный дисплей 16K из нескольких модульных панелей, который появился в Токио в аэропорту Ханеда в 2014 году, но тогда это было похоже на объединенные десятки меньших экранов, а не целостную картинку.
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