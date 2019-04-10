Больше чем автобус: Sony создала 16К экран

10 апреля, 2019, 10:03

Японская компания Sony создала ультраширокий экран с разрешением в 16 раз больше, чем телевизор с 4K. От обычного телевизора с FullHD он отличается только в 64 раза

Об этом сообщает BBC , указывая, что этот экран может показывать изображение гораздо более подробно, чем любые другие.

Вскоре такой экран покажут в Японии.

Устройство, размерами 19,2 м на 5,4 м, пока установят в новом исследовательском центре, который построили для японской группы косметики Shiseido в городе Иокогама, к югу от Токио.

Экран настолько велик, что тянется между первым и вторым этажами.

Один эксперт сообщил, что, вероятно, понадобятся десятилетия для вывода такого экрана на массовый потребительских рынок.

"Мы движемся медленно к телевизорам 8K в конце десятилетия и кто знает, сколько времени потребуется, чтобы выйти за пределы этого, потому 16K, вероятно, будет пока ограничен корпоративным миром", - комментирует Дэвид Мерсер из компании Strategy Analytics.

Ранее Sony разработала отдельный дисплей 16K из нескольких модульных панелей, который появился в Токио в аэропорту Ханеда в 2014 году, но тогда это было похоже на объединенные десятки меньших экранов, а не целостную картинку.