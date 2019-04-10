Австралийского преступника не бросили за решетку из-за лишнего веса

10 апреля, 2019, 17:59

Житель австралийского города Брисбен избежал тюремного срока из-за слишком большого веса

Об этом сообщает издание News.com.au.

Кейд Джонс, называющий себя охотником за привидениями, предстал перед судом за неоднократные оскорбления сотрудников авиакомпании Virgin Airline. В 2010 году 49-летнему мужчине запретили пользоваться услугами компании, поскольку тот звонил и угрожал персоналу.

В среду утром, 10 апреля, суд приговорил Джонса к тюремному заключению на один год. Адвокат Роб Глендей заявил, что его подсудимый не может сесть в тюрьму из-за ожирения. Согласно предоставленным медицинским документам, человек не может сделать операцию по уменьшению веса, пока тот не похудеет до 250 килограммов.

Правонарушителя отпустили под залог в две тысячи долларов. По словам судьи, если Джонс снова нарушит закон, его посадят в тюрьму, несмотря на ожирение.