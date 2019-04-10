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Аноним сообщил, что здание КГГА заминировано. проводится эвакуация


фото: rfe
Аноним сообщил о заминировании здания КГГА

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Неизвестный написал на электронный адрес киевской мэрии и сообщил, что здание на Крещатике, в котором находится Киевская городская государственная администрация, заминировано.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следователи. Проводится эвакуация людей из помещения.

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