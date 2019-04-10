Аноним сообщил, что здание КГГА заминировано. проводится эвакуация
10 апреля, 2019, 15:39
Аноним сообщил о заминировании здания КГГА
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
Неизвестный написал на электронный адрес киевской мэрии и сообщил, что здание на Крещатике, в котором находится Киевская городская государственная администрация, заминировано.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следователи. Проводится эвакуация людей из помещения.
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