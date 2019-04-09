Западные спецслужбы пресекли контакты с австрийской разведкой через сотрудничество Вены с Кремлем
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Der Standard.
Издание пишет, что причиной стал приход к власти Австрийской партии свободы, в конца 2016 года подписала соглашение с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международных отношений.
Директор австрийской контрразведки отметил, что его ведомство остается частью европейского объединения спецслужб и участвует в обмене информацией. При этом в ноябре 2018 МВД Австрии сообщало, что контрразведка временно самостоятельно выходила из рабочих групп Бернского клуба, занимающийся обменом разведывательной информацией между спецслужбами стран Евросоюза, из-за случая с подозрением в 2017 году своего бывшего сотрудника в шпионаже.
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