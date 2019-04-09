Законопроект, который предотвращает выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы

9 апреля, 2019, 09:10

Законопроект, предотвращающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы и стал законом

Об этом сообщила автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер в Twitter.

"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против вреда и хаоса, которые могли бы произойти в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности в случае выхода из ЕС без соглашения", - написала Купер.

Ранее сообщалось, что обе палаты британского парламента поддержали законопроект, обязывающий правительство продолжить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Our cross party Bill now has Royal Assent. Parliament has voted tonight against the damage & chaos that No Deal would cause for jobs, manufacturing, medicine supplies, policing & security. pic.twitter.com/WNn1TazsJw - Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 8 апреля 2019 г.