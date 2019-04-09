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Законопроект, который предотвращает выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы

Законопроект, предотвращающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы и стал законом

Об этом сообщила автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер в Twitter.

"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против вреда и хаоса, которые могли бы произойти в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности в случае выхода из ЕС без соглашения", - написала Купер.

Ранее сообщалось, что обе палаты британского парламента поддержали законопроект, обязывающий правительство продолжить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

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