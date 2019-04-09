За первые два месяца 2019 ВВП Украины вырос на 1,2%

9 апреля, 2019, 12:53

Министерство экономического развития и торговли оценило рост украинской экономики в январе-феврале 2019 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Украины вырос на 1,2% (+/- 0,2 процентного пункта), передает Интерфакс-Украина .

Согласно данным МЭРТ, положительную динамику обеспечила активная деятельность строительных предприятий и предприятий сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор).

В частности, объемы строительства инженерных сооружений выросли на 36,9%, нежилых зданий - на 18,6%, а капвложения сводного бюджета увеличились на 30,9%.

В то же время агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики - сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ЭКО) за первые два месяца текущего года снизился на 0,5%.

Минэкономразвития отмечает, что это лучше показателя января, когда снижение составило 1,5%, но хуже итоги двух месяцев 2018 года, когда был зафиксирован рост ЭКО на 4%.

"Негативно на динамику ЭКО в январе-феврале влияло падение промышленности и торговли, обусловлено целым рядом факторов: проведение текущих и капитальных ремонтов производственных мощностей на металлургических предприятиях и в энергогенерирующих компаниях и несформированность пакета новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных предприятий", - отмечает МЭРТ.

Министерство ожидает, что по итогам первого квартала динамика ЭКО станет положительной благодаря сохранению высокого спроса на услуги строительства, высоком внешнем спроса, увеличению платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.