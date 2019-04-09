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За год основатель Twitter получил только $ 1,40 зарплаты

В 2018 году основатель компании Twitter Джек Дорси официально заработал лишь $ 1,40

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что в течение многих лет Дорси предпочел не получать премии или бонусы в Twitter в знак "показания своего расположения и веры в долгосрочный потенциал компании".

Эта символическая сумма равна максимальному количеству знаков в соцсети, которое компания отменила в 2017 году.
Два года назад лимит был увеличен до 280. Удвоит ли в соответствии зарплату Дорси до $ 2,8 в компании не сообщили.

 
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