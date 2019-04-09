За год основатель Twitter получил только $ 1,40 зарплаты
9 апреля, 2019, 10:58
Эта символическая сумма равна максимальному количеству знаков в соцсети, которое компания отменила в 2017 году.
В 2018 году основатель компании Twitter Джек Дорси официально заработал лишь $ 1,40
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание указывает, что в течение многих лет Дорси предпочел не получать премии или бонусы в Twitter в знак "показания своего расположения и веры в долгосрочный потенциал компании".
Эта символическая сумма равна максимальному количеству знаков в соцсети, которое компания отменила в 2017 году.
Два года назад лимит был увеличен до 280. Удвоит ли в соответствии зарплату Дорси до $ 2,8 в компании не сообщили.
- Напомним, выручка компании Twitter в прошлом году выросла на 25% , до $ 3 млрд, а чистая прибыль составила $ 1,2 млрд против убытка $ 108 млн 2017 года.
- Впрочем численность месячных пользователей Twitter сократилась за три квартала, и с первого квартала 2019 года компания решила перестать объявлять о количестве потерянных пользователей.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-