За 55 лет ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда, - исследование
9 апреля, 2019, 15:15
Ученые из Европейского космического агентства на основе снимков со спутников подсчитали, что с 1961 по 2016 годы ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда
Исследование опубликовано в журнале Nature.
Самый серьезный удар пришелся на Аляску - за последние 55 лет регион потерял 3 трлн т льда. На втором месте находится Гренландия (1,237 трлн т), далее следуют Анды (1,208 трлн т). Арктические регионы России и Канады, по подсчетам ученых, потеряли более 1 трлн т льда каждый.
Среди 19 наблюдаемых регионов только в одном - на севере Азии - исследователи заметили прирост льда (119 млрд т) за этот период. Однако соседний с ним регион за тот же период лишился 112 млрд т.
Таяние такого количества льда привело к повышению уровня Мирового океана с 1961 по 2016 годы на 27 мм - это больше, чем прогнозировали ученые.
- Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз .
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