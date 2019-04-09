За 55 лет ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда, - исследование

9 апреля, 2019, 15:15

Ученые из Европейского космического агентства на основе снимков со спутников подсчитали, что с 1961 по 2016 годы ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Самый серьезный удар пришелся на Аляску - за последние 55 лет регион потерял 3 трлн т льда. На втором месте находится Гренландия (1,237 трлн т), далее следуют Анды (1,208 трлн т). Арктические регионы России и Канады, по подсчетам ученых, потеряли более 1 трлн т льда каждый.

Среди 19 наблюдаемых регионов только в одном - на севере Азии - исследователи заметили прирост льда (119 млрд т) за этот период. Однако соседний с ним регион за тот же период лишился 112 млрд т.

Таяние такого количества льда привело к повышению уровня Мирового океана с 1961 по 2016 годы на 27 мм - это больше, чем прогнозировали ученые.