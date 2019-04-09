Из-за небоскребов в США ежегодно погибают 100 млн птиц, - ученые

9 апреля, 2019, 13:49

Небоскребы являются причиной гибели более 100 млн птиц в США ежегодно

Об этом пишет DeZeen со ссылкой на исследование орнитологов из Корнельского университета.

Группа ученых из Корнельского университета составила список основных источников угрозы для птиц в американских городах. Оказалось, что самым опасным городом для птиц стало Чикаго, которое считается одной из американских столиц небоскребов. При этом именно через этот город проходит большое количество миграционных маршрутов перелетных птиц.

Весной и осенью через Чикаго пролетают по 5 млн птиц 250 различных видов. При этом два раза в год они перелетают также из Центральной и Южной Америки через Великие озера в Канаду, а осенью возвращаются обратно на юг.

"Нам нужно сосуществовать с экосистемой, поскольку мы ее частью так же, как и птицы. Что хорошо для птиц, хорошо и для людей", - говорит орнитолог Сюзан Елбин.

По степени опасности для птиц на втором месте находится Хьюстон, на третьем - Даллас. Далее следуют Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сент-Луис и Атланта. По словам ученых, птиц привлекают огни города, а перелеты они делают преимущественно в ночное время.

Экологи предлагают выключать электричество в домах в ночное время. При этом ряд штатов, в том числе и Нью-Йорк, уже приняли участие в этой акции.