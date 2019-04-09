Возле Вашингтона мужчина планировал грузовиком въехать в толпу людей

9 апреля, 2019, 22:28

В США арестовали мужчину по подозрению в планировании террористической атаки

Об этом сообщает "Голос Америки".

Полицейские говорят, что он планировал сбить пешеходов грузовиком.

Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделл Генри. Они считают, что он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.

Подозреваемый не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса возле Вашингтона. Там он не смог пройти мимо охраны.