Возле Вашингтона мужчина планировал грузовиком въехать в толпу людей
9 апреля, 2019, 22:28
В США арестовали мужчину по подозрению в планировании террористической атаки
Об этом сообщает "Голос Америки".
Полицейские говорят, что он планировал сбить пешеходов грузовиком.
Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделл Генри. Они считают, что он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.
Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.
Подозреваемый не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса возле Вашингтона. Там он не смог пройти мимо охраны.
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