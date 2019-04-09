Во вселенной "Ходячих мертвецов" запустят еще один сериал

9 апреля, 2019, 17:24

Кабельный канал AMC запланировал третий сериал во вселенной "Ходячих мертвецов"

Об этом пишет Variety со ссылкой на президента канала Скотта Коллинза.

Героями нового шоу станут две девушки. Руководство канала объяснило такое решение тем, что несколько молодых героинь из последних эпизодов "Ходячих мертвецов" нашли отклик среди аудитории сериала. Новый сериал расскажет, как героини взрослеют в условиях зомби-апокалипсиса.

Съемки первых десяти эпизодов начнутся в Вирджинии летом 2019 года, а премьера шоу должно состояться в 2020 году. Других подробностей о сериале пока нет.

AMC хочет запустить новое шоу во вселенной "Мертвецов" на фоне падающих рейтингов сериала, который идет уже 10 лет. Так, в феврале рейтинги упали до самых низких показателей за всю историю шоу. Однако по сравнению со своими конкурентами на кабельном телевидении сериал все еще остается крайне популярным и прибыльным для AMC.

Премьера приквела основного сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" состоялась в 2015 году. Премьера его пятого сезона запланирована на июнь.

Как пишет издание, если AMC запустит третий сериал во вселенной "Мертвецов", то канала удастся 48 недель в год показывать хотя бы один сериал о зомби.