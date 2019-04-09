Во Вьетнаме сеть супермаркетов заменила пластиковую упаковку банановыми листьями
9 апреля, 2019, 12:08
Вьетнамская сеть супермаркетов Lotte Mart предлагает клиентам заменить пластиковую упаковку в овощном отделе на банановые листья
Об этом сообщает местное издание Vn Express .
Пока такой вариант упаковки тестируют в двух магазинах в Хошимине и Ханое.
В дальнейшем ее планируют ввести во всех супермаркетах страны.
Кроме этого, в магазинах сети отказались от пластиковой упаковки для яиц, а все коробки и соломинки производят из сахарного тростника.
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Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуда.
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