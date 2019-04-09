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Во Вьетнаме сеть супермаркетов заменила пластиковую упаковку банановыми листьями


фото: Mothership
Вьетнамская сеть супермаркетов Lotte Mart предлагает клиентам заменить пластиковую упаковку в овощном отделе на банановые листья

Об этом сообщает местное издание Vn Express .

Пока такой вариант упаковки тестируют в двух магазинах в Хошимине и Ханое.

В дальнейшем ее планируют ввести во всех супермаркетах страны.

Кроме этого, в магазинах сети отказались от пластиковой упаковки для яиц, а все коробки и соломинки производят из сахарного тростника.

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