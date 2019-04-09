Во Львове началась трехмесячная кампания "Без полиэтилена"
Об этом сообщает портал "Твой город" .
Отмечается, что торговые сети города должны отказаться от полиэтиленовых пакетов - и на кассах, и во всех отделах. Зато жителям будут предлагать альтернативную упаковку.
Читайте также: Украинский ученый изобрел Биопакеты, который в течение месяца разлагается в земле
К акции присоединяются торговые сети "Ашан", "Холдинг эмоций! Fest", "АТБ", "близко", "Арсен". Также планируется обучение для кассиров и работников, задействованных в снабжении, чтобы они понимали вред от полиэтилена окружающей среде.
Кроме постепенного перехода на альтернативную упаковку в магазинах, в течение кампании будут распространяться просветительские видео- и аудиоролики, в частности в соцсетях. Также пройдут тематические мероприятия: фестивали и ярмарки.
- Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак предлагает гражданам во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика , пластиковых пакетов и упаковок.
-
Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуда.
-
В Верховной Раде 28 января 2019 зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине .
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-