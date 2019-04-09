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Во Львове началась трехмесячная кампания "Без полиэтилена"

Во вторник, 9 апреля, во Львове стартовала трехмесячная просветительская кампания "Без полиэтилена"

Об этом сообщает портал "Твой город" .

Отмечается, что торговые сети города должны отказаться от полиэтиленовых пакетов - и на кассах, и во всех отделах. Зато жителям будут предлагать альтернативную упаковку.

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К акции присоединяются торговые сети "Ашан", "Холдинг эмоций! Fest", "АТБ", "близко", "Арсен". Также планируется обучение для кассиров и работников, задействованных в снабжении, чтобы они понимали вред от полиэтилена окружающей среде.

Кроме постепенного перехода на альтернативную упаковку в магазинах, в течение кампании будут распространяться просветительские видео- и аудиоролики, в частности в соцсетях. Также пройдут тематические мероприятия: фестивали и ярмарки.

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