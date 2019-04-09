В Запорожье ребенок выжил после удара током в 10 тыс. вольт

9 апреля, 2019, 13:43

В Запорожье 14-летний мальчик залез в электрощитовую подстанцию, где его ударило током

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Запорожьеоблэнерго.

Парень рассказал, что прогуливался по арочном мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри.

"Мальчик сбил замок с дверей электрощитовой и проник внутрь, после чего его ударило током, напряжением в 10 тыс. вольт. Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что потерпевший смог выжить" , - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".