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В Запорожье ребенок выжил после удара током в 10 тыс. вольт

В Запорожье 14-летний мальчик залез в электрощитовую подстанцию, где его ударило током

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Запорожьеоблэнерго.

Парень рассказал, что прогуливался по арочном мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри.

"Мальчик сбил замок с дверей электрощитовой и проник внутрь, после чего его ударило током, напряжением в 10 тыс. вольт. Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что потерпевший смог выжить" , - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".

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