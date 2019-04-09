В Израиле проходят досрочные парламентские выборы: ожидается дуэль двух партий

9 апреля, 2019, 11:43

Во вторник, 9 апреля, в Израиле проходят досрочные парламентские выборы, в которых принимают участие 39 партий и блоков

Предполагается, что избирательный барьер в 3,25% преодолеет около трети зарегистрированных в ЦИК участников выборов, сообщает DW.

Основная борьба развернулась между правой партией "Ликуд", возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком "кахоль-Лаван" под руководством бывшего начальника Генштаба Бенни Ганца и экс-министра финансов Иаира Лапида.

В случае победы Нетаньяху займет кресло премьера четвертый раз подряд и в пятый раз за всю свою политическую карьеру.

В центристов с "кахоль-Лаван" мало разногласий с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны могут предложить более либеральный курс.

После официального объявления результатов выборов, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет. Он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Выборы проводятся через парламентский кризис, спровоцированный законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.