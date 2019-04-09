В Украину прилетел самолет SkyUp в ливрее ФК "Шахтер"

9 апреля, 2019, 18:26

В аэропорту "Борисполь" приземлился Boeing-737-700, который будет обслуживать чартерные рейсы ФК "Шахтер" и обычные пассажирские рейсы SkyUp

Об этом сообщает ЦТС .

Украинская авиакомпания SkyUp получила шестой по счету самолет - Boeing 737-700 с бортовым номером UR-SQE, говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет примечателен тем, что брендированный в цвета футбольного клуба "Шахтер", для перевозки игроков которого и будет использоваться.

Окраска воздушного судна произошло в американском городе Розвелл на станции Dean Baldwin Painting течение месяца. На создание фирменной ливрее пошло 210 л материалов, в частности: 70 л грунтовки, 50 л белой краски, по 30 л - оранжевой, черной и серой, отмечается в сообщении.

Кроме того, воздушное судно получило раздвоенные законцовки крыла для улучшения аэродинамических свойств. После модификации Split Scimitar Winglets размах крыла самолета составил 35,92 м (до модификации - 34,41 м).

Отмечается, после замены кресел в Украине, самолет начнет обслуживать чартерные рейсы по заказу ФК "Шахтер", а также будет использоваться во время обычных пассажирских рейсов SkyUp.