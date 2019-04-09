В Украину прилетел самолет SkyUp в ливрее ФК "Шахтер"
Об этом сообщает ЦТС .
Украинская авиакомпания SkyUp получила шестой по счету самолет - Boeing 737-700 с бортовым номером UR-SQE, говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет примечателен тем, что брендированный в цвета футбольного клуба "Шахтер", для перевозки игроков которого и будет использоваться.
Окраска воздушного судна произошло в американском городе Розвелл на станции Dean Baldwin Painting течение месяца. На создание фирменной ливрее пошло 210 л материалов, в частности: 70 л грунтовки, 50 л белой краски, по 30 л - оранжевой, черной и серой, отмечается в сообщении.
Кроме того, воздушное судно получило раздвоенные законцовки крыла для улучшения аэродинамических свойств. После модификации Split Scimitar Winglets размах крыла самолета составил 35,92 м (до модификации - 34,41 м).
Отмечается, после замены кресел в Украине, самолет начнет обслуживать чартерные рейсы по заказу ФК "Шахтер", а также будет использоваться во время обычных пассажирских рейсов SkyUp.
- Напомним, ООО " Авиакомпания" Скайап " зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий. Основателем SkyUp выступило ООО" ACS-Украина "Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
- В ноябре 2019 четвёртых воздушное судно украинской авиакомпании SkyUp Airlines получило государственный и регистрационный знаки
- С 2019 украинский лоукост SkyUp Airlines запускает 7 международных и 2 внутриукраинские маршруты .
- 20 марта авиакомпания SkyUp запустила 4 регулярные рейсы из Харькова в в Испанию, Италию, Грузию и на Кипр.
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