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В Украине впервые привлекли "домашнего тирана" к уголовной ответственности

Суд назначил обидчику своей матери наказание в виде ареста сроком на один месяц

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что в настоящее время это первый случай, когда "домашнего тирана" привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие (ст. 126-1 УК).

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Отмечается, что в течение нескольких лет человек совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери, его привлекали к административной ответственности. Также в феврале этого года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.

Суд учел искреннее раскаяние обидчика и активное содействие следствию и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц. Также его направят для прохождения программы для обидчиков. Если он не будет проходить эту программу - его привлекут к уголовной ответственности (ст. 390-1 УК).

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