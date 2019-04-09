В Украине впервые привлекли "домашнего тирана" к уголовной ответственности
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Отмечается, что в настоящее время это первый случай, когда "домашнего тирана" привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие (ст. 126-1 УК).
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Отмечается, что в течение нескольких лет человек совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери, его привлекали к административной ответственности. Также в феврале этого года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.
Суд учел искреннее раскаяние обидчика и активное содействие следствию и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц. Также его направят для прохождения программы для обидчиков. Если он не будет проходить эту программу - его привлекут к уголовной ответственности (ст. 390-1 УК).
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