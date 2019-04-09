В Украине открыли первый участок бетонной дороги, - Омелян

9 апреля, 2019, 15:03

Первый участок бетонной автодороги Н-31 Днепр - Решетиловка открыто для движения транспорта

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook .

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыта для движения транспорта! Построено по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине!", - отметил Омелян.

Согласно сообщению Службы автомобильных дорог Полтавской области открыли движение по одной из участков построенной цементобетонной дороги в Кобеляцком районе! Пока разрешили движение по 1.7 км по правому проезда автодороги Н-31 Днепр - Решетиловка.

Отмечается, что на реализацию государственного инвестиционного проекта по улучшению состояния автодороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на протяжении последних двух лет направлены рекордный объем средств: в 2017 году - 252 млн грн, в 2018 - 1 млрд 41 млн 955 тыс. грн , в 2019 году планируется профинансировать 800 млн грн.

Автомобильная дорога Н-31 - одна из найжважливиших на Полтавщине. Ежесуточно ней курсируют до 15 тыс. транспортных средств. Ее построено в 60-х годах прошлого века. За это время ни разу масштабно не ремонтировалось. Большинство трафика на этой дороге - это крупногабаритные автомобили. Имеет покрытие не выдерживает их веса. Поэтому было принято решение о полной реконструкции автодороги путем строительства современной цементобетонной дороги, отмечают в облавтодоре.

Отмечается, что толщина дорожной одежды бетонки вместе с уплотненным и стабилизированным грунтом - почти 1,5 м. Верхний слой (тяжелый бетон) - 26 см. На продольных и поперечных швах тяжелого бетона на глубине 13 см укладывают армирующие элементы - закладные штыри. Они не дают бетонным плитам сдвигаться после нарезки швов.