В Сирии при взрыве погибли 13 человек
Об этом агентству AFP сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным источника Reuters в местных силах безопасности, жертвами подрыва автомобиля стали восемь человек, ранения получили трое сотрудников курдских сил местной полиции правопорядка.
Среди погибших - четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.
Город Ракка был захвачен в 2014 году и с тех пор считалось столицей "ИД" в Сирии. Осенью 2017 поддерживаемые американцами отряды курдской народной самообороны (YPG) отбили у террористов "ИГ" город Ракка.
По данным Сирийского мониторингового центра за соблюдением прав человека во время боевых действий за освобождение погибли по меньшей мере 3250 человек.
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