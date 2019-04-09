В Сирии при взрыве погибли 13 человек

9 апреля, 2019, 18:56

Во вторник, 9 апреля, в результате взрыва в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 13 человек

Об этом агентству AFP сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным источника Reuters в местных силах безопасности, жертвами подрыва автомобиля стали восемь человек, ранения получили трое сотрудников курдских сил местной полиции правопорядка.

Среди погибших - четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.

Город Ракка был захвачен в 2014 году и с тех пор считалось столицей "ИД" в Сирии. Осенью 2017 поддерживаемые американцами отряды курдской народной самообороны (YPG) отбили у террористов "ИГ" город Ракка.

По данным Сирийского мониторингового центра за соблюдением прав человека во время боевых действий за освобождение погибли по меньшей мере 3250 человек.