В "полумертвой" двойной звездной системе обнаружили экзопланету, которая в 13 раз тяжелее Юпитера

9 апреля, 2019, 18:20

Астрономы из бразильского университета Рио-Гранде-до-Норте, вероятно, впервые в истории обнаружили экзопланету в двойной звездной системе, одна из звезд в которой мертвая

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Если будущие наблюдения подтвердят факт наличия планеты, то исследователи получат возможность узнать больше о формировании и эволюции планет в мультизиркових системах.

Когда одна из маломассивных звезд в двойной системе заканчивает свой жизненный путь, она проходит через стадию красного гиганта, и при этом может поглотить свою звезду-компаньона.

В дальнейшем, когда внешние слои гиганта будут сброшены в космос, останется короткопериодическая двойная звездная система, обозначается как PCEB (Post-Common-Envelope Binary), состоящий из белого карлика и "живой" звезды.

В новой работе группа астрономов во главе с Леонардо Андраде де Алмейда (Leonardo Andrade de Almeida) сообщает о результатах исследований звездной системы KIC 10544976, расположенной в созвездии Лебедя и состоит из двух звезд - красного и белого карлика, массы которых составляют, соответственно, 0, 61 и 0,39 масс Солнца.

Один оборот вокруг друг друга звезды делают за 8,4 часа. Наблюдение за системой велись с помощью наземных телескопов WHT и IHT в 2005-2017 годах и орбитальным телескопом "Кеплер" в 2009-2013 годах. Исследователи хотели убедиться, действительно ли в системе нет третьего тела.

Анализ данных показал, что цикл магнитной активности красного карлика длился 600 дней, что согласуется с оценками магнитных циклов для изолированных маломассивных звезд. Оказалось, что за смену орбитального периода в системе ответственна не магнитная активность, а наличие третьего тела, гигантской экзопланеты с массой примерно в 13 раз больше Юпитера и орбитальным периодом 16,83 года.

Планета могла зародиться одновременно со звездами миллиарда лет назад, или образоваться из вещества внешних слоев красного гиганта. В любом случае, как отмечают астрономы, наличие планеты лишь одна из гипотез, наиболее хорошо объясняет наблюдения, и необходимые данные с наземных телескопов нового поколения, таких как телескоп GMT, чтобы подтвердить факт ее существования.