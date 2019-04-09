В ООН представили проект плавучего "ковчега"
Об этом пишет New Atlas, передает Новое время.
Согласно недавнему исследованию климатологов из Потсдамского института изучения климатических изменений и Института метеорологии Макса Планка, количество углекислого газа в атмосфере Земли является рекордным за последние 3 млн лет.
Ученые предположили, что из-за этого уровень моря в течение следующих 200 лет может подняться на один-два метра. Об этом говорили и эксперты из центра экологических инициатив Экодом, согласно исследованию которых до 2100 года уровень моря поднимется на один метр и значительная часть прибрежной Украины будет затоплена.
Одно из решений проблемы глобального затопления представили на конференции ООН. Компания Bjarke Ingels Group, совместно с некоммерческой организацией Oceanix и Массачусетским технологическим институтом показала концепцию плавучего города Oceanix City.
"К 2050 году 90% крупнейших городов мира будут склонны к повышению уровня моря. В большинстве прибрежных городов будут затоплены районы, разрушены дома и инфраструктура, а миллионы людей будут вынуждены переселиться", - говорится в пресс-релизе проекта.
Oceanix City предусматривает объединение шести небольших поселков в один плавучий город в форме шестиугольника, общей площадью в 75 гектаров. Каждый из поселков должен вмещать до 1650 человек, а общая численность города составит до 10 тыс. человек.
По сути, основу будущего поселения планируют привязать к морскому дну и сделать его из так называемого "биокамня" - сверхпрочного материала, который сформирован благодаря электроаккумуляции минералов, растворенных в морской воде.
Город должен быть безопасным и выдерживать различные природные катаклизмы, включая наводнения, цунами и ураганы пятой категории. Для этого инженеры планируют строить в плавучем городе невысокие здания с низким центром тяжести и использовать в них прочные экологически чистые материалы, вроде бамбука.
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