В ООН представили проект плавучего "ковчега"

9 апреля, 2019, 21:00

На конференции ООН представили проект плавучего города, который может вместить до 10 тыс. человек

Об этом пишет New Atlas, передает Новое время.

Согласно недавнему исследованию климатологов из Потсдамского института изучения климатических изменений и Института метеорологии Макса Планка, количество углекислого газа в атмосфере Земли является рекордным за последние 3 млн лет.

Ученые предположили, что из-за этого уровень моря в течение следующих 200 лет может подняться на один-два метра. Об этом говорили и эксперты из центра экологических инициатив Экодом, согласно исследованию которых до 2100 года уровень моря поднимется на один метр и значительная часть прибрежной Украины будет затоплена.

Одно из решений проблемы глобального затопления представили на конференции ООН. Компания Bjarke Ingels Group, совместно с некоммерческой организацией Oceanix и Массачусетским технологическим институтом показала концепцию плавучего города Oceanix City.

"К 2050 году 90% крупнейших городов мира будут склонны к повышению уровня моря. В большинстве прибрежных городов будут затоплены районы, разрушены дома и инфраструктура, а миллионы людей будут вынуждены переселиться", - говорится в пресс-релизе проекта.

Oceanix City предусматривает объединение шести небольших поселков в один плавучий город в форме шестиугольника, общей площадью в 75 гектаров. Каждый из поселков должен вмещать до 1650 человек, а общая численность города составит до 10 тыс. человек.

По сути, основу будущего поселения планируют привязать к морскому дну и сделать его из так называемого "биокамня" - сверхпрочного материала, который сформирован благодаря электроаккумуляции минералов, растворенных в морской воде.

Город должен быть безопасным и выдерживать различные природные катаклизмы, включая наводнения, цунами и ураганы пятой категории. Для этого инженеры планируют строить в плавучем городе невысокие здания с низким центром тяжести и использовать в них прочные экологически чистые материалы, вроде бамбука.