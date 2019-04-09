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В Одессу прибыла новая партия военных внедорожников Humvee

Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины поступила сегодня в Одесский порт

Об этом сообщает Думская .

Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV

Судно пришвартовалось к причалу, после чего через заднюю аппарель выехали 15 санитарных и 20 боевых "Хамви". Это уже третья партия HMMWV, поступившей в Украину после начала войны.

Первая была в 2015-м, вторая - осенью 2017 года. Всего, по разным данным, американцы передали ВСУ от 230 до 300 машин. Отметим, что на вооружении ВСУ эти автомобили находятся с 2001 года. В целом ними оснащаются десантно-штурмовые бригады.

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  • В HMMWV восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л.с. Машина способна разогнаться до 113 км / ч, при этом расход топлива - от 16 до 23 л на 100 км. Масса авто - 2359 кг, грузоподъемность - две тонны. Экипаж - до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.
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