В Одессу прибыла новая партия военных внедорожников Humvee

9 апреля, 2019, 18:18

Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины поступила сегодня в Одесский порт

Об этом сообщает Думская .

Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV

Судно пришвартовалось к причалу, после чего через заднюю аппарель выехали 15 санитарных и 20 боевых "Хамви". Это уже третья партия HMMWV, поступившей в Украину после начала войны.

Первая была в 2015-м, вторая - осенью 2017 года. Всего, по разным данным, американцы передали ВСУ от 230 до 300 машин. Отметим, что на вооружении ВСУ эти автомобили находятся с 2001 года. В целом ними оснащаются десантно-штурмовые бригады.